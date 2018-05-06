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Нетаньяху заявил о готовности Израиля к военному конфликту с Ираном

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Фото: TASS/Zuma/Jinipix
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Иерусалим допускает военный конфликт с Ираном после усиления военного присутствия Тегерана в Сирии. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании правительства.

По его словам, страна не допустит «враждебного иранского военного присутствия на своих северных границах».

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«Мы полны решимости остановить иранскую агрессию против нас, даже если это будет означать конфликт. Лучше сейчас, чем позже», — цитирует его «РИА Новости».

Нетаньяху добавил, что в последние месяцы иранский Корпус стражей исламской революции перебрасывает в зону конфликта наступательное и оборонительное оружие, в том числе ударные беспилотники, средства ПВО и ракеты класса «земля–земля».

Он добавил, что Израиль не стремится обострить ситуацию, но «готов к любому сценарию».

Отношения между Израилем и Ираном обострились после того, как Нетаньяху 30 апреля обвинил Тегеран в несоблюдении условий ядерной сделки. По утверждению премьера, в распоряжение Израиля попал огромный массив документов, подтверждающих разработку исламской республикой программы под кодовым названием «проект Амад». В ответ на это в Тегеране заявили о «добросовестном выполнении» условий соглашения и исключили возможность пересмотра сделки.

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