Нетаньяху заявил о готовности Израиля к военному конфликту с Ираном

Иерусалим допускает военный конфликт с Ираном после усиления военного присутствия Тегерана в Сирии. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании правительства.

По его словам, страна не допустит «враждебного иранского военного присутствия на своих северных границах».

«Мы полны решимости остановить иранскую агрессию против нас, даже если это будет означать конфликт. Лучше сейчас, чем позже», — цитирует его «РИА Новости».

Нетаньяху добавил, что в последние месяцы иранский Корпус стражей исламской революции перебрасывает в зону конфликта наступательное и оборонительное оружие, в том числе ударные беспилотники, средства ПВО и ракеты класса «земля–земля».

Он добавил, что Израиль не стремится обострить ситуацию, но «готов к любому сценарию».

Отношения между Израилем и Ираном обострились после того, как Нетаньяху 30 апреля обвинил Тегеран в несоблюдении условий ядерной сделки. По утверждению премьера, в распоряжение Израиля попал огромный массив документов, подтверждающих разработку исламской республикой программы под кодовым названием «проект Амад». В ответ на это в Тегеране заявили о «добросовестном выполнении» условий соглашения и исключили возможность пересмотра сделки.