Иран выступает против завышения цен на нефть‍

Тегеран выступает против высоких цен на нефть, которые вызывают конъюнктурные колебания нефтяного рынка. Такую позицию представил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

«Иран неизменно поддерживает разумные цены на нефть, вследствие чего производители не заинтересованы в том, чтобы наращивать объемы добычи», — цитирует Зангане агентство ТАСС.

Глава ведомства отметил, что недавнее повышение цен было вызвано искусственной напряженностью, а не рыночными факторами. Зангане заявил также о действиях Ирана по защите рынка от политизации цен на нефть и роли республики на глобальном энергетическом рынке.

Заявление было сделано на церемонии открытия 23-й Международной выставки нефти, газа и нефтехимии Исламской Республики Иран.

В апреле Тегеран установил рекорд по экспорту нефти с момента начала реализации иранской ядерной программы. Экспорт составил 2,62 млн баррелей в сутки, а с учетом экспорта газового конденсата на европейские и азиатские рынки — 2,88 млн баррелей в сутки. Причем 60% всего экспорта пришлось на рынки Китая, Индии, Японии и Южной Кореи.