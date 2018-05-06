Прямой эфир

Иран выступает против завышения цен на нефть‍

0
Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тегеран выступает против высоких цен на нефть, которые вызывают конъюнктурные колебания нефтяного рынка. Такую позицию представил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

«Иран неизменно поддерживает разумные цены на нефть, вследствие чего производители не заинтересованы в том, чтобы наращивать объемы добычи», — цитирует Зангане агентство ТАСС.

Глава ведомства отметил, что недавнее повышение цен было вызвано искусственной напряженностью, а не рыночными факторами. Зангане заявил также о действиях Ирана по защите рынка от политизации цен на нефть и роли республики на глобальном энергетическом рынке.

Заявление было сделано на церемонии открытия 23-й Международной выставки нефти, газа и нефтехимии Исламской Республики Иран.

В апреле Тегеран установил рекорд по экспорту нефти с момента начала реализации иранской ядерной программы. Экспорт составил 2,62 млн баррелей в сутки, а с учетом экспорта газового конденсата на европейские и азиатские рынки — 2,88 млн баррелей в сутки. Причем 60% всего экспорта пришлось на рынки Китая, Индии, Японии и Южной Кореи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стало известно об уровне добычи нефти в Ливии
Президент Ирана Роухани заявил о готовности к любому решению США по СВПД

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017