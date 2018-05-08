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Во Франции опровергли разговор Макрона и Трампа об иранской сделке

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Президент США Дональд Трамп не сообщал президенту Эммануэлю Макрону о своем решении о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и введении санкций против Ирана. Об этом говорится в заявлении, распространенном Елисейским дворцом 8 мая.

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«Разговор касался рассмотрения глобальной ситуации на Ближнем Востоке», — говорится в заявлении, которое цитирует ТАСС

Ранее детали телефонной беседы глав двух государств сообщила газета The New York Times. По данным журналистов, Трамп намерен восстановить все ранее отмененные санкции против Ирана и ввести новые. 

Уточнялось, что объявить о своем решении американский лидер планировал в Белом доме 8 мая в 14:00 (21:00 мск).

По мнению экспертов издания, решение Трампа о выходе США из СВПД приведет лишь к дальнейшей изоляции Вашингтона от его европейских союзников. А также может создать дополнительные разногласия с Россией и Китаем. 

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщил, что отрицательно относится к возможному выходу США из ядерной сделки, как и все страны, подписавшие соглашение.

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