Во Франции опровергли разговор Макрона и Трампа об иранской сделке

Президент США Дональд Трамп не сообщал президенту Эммануэлю Макрону о своем решении о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и введении санкций против Ирана. Об этом говорится в заявлении, распространенном Елисейским дворцом 8 мая.

«Разговор касался рассмотрения глобальной ситуации на Ближнем Востоке», — говорится в заявлении, которое цитирует ТАСС.

Ранее детали телефонной беседы глав двух государств сообщила газета The New York Times. По данным журналистов, Трамп намерен восстановить все ранее отмененные санкции против Ирана и ввести новые.

Уточнялось, что объявить о своем решении американский лидер планировал в Белом доме 8 мая в 14:00 (21:00 мск).

По мнению экспертов издания, решение Трампа о выходе США из СВПД приведет лишь к дальнейшей изоляции Вашингтона от его европейских союзников. А также может создать дополнительные разногласия с Россией и Китаем.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщил, что отрицательно относится к возможному выходу США из ядерной сделки, как и все страны, подписавшие соглашение.



