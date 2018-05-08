США решили возобновить санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон решил выйти из ядерной сделки с Ираном и возобновить действие приостановленных ранее санкций в отношении этой страны.

«Сегодня я объявляю о том, что Соединенные Штаты выйдут из иранской ядерной сделки», — приводит его слова ТАСС.

По его словам, соглашение, известное как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), «не принесет мир». Он пояснил, что Иран продолжает разрабатывать ядерное оружие и заниматься обогащением урана, несмотря на договоренности.

«Раз мы выходим из иранской сделки, мы будем работать с нашими союзниками, чтобы найти настоящее всеобъемлющее и долгосрочное решение (проблемы) иранской ядерной угрозы», — пояснил президент.

По его словам, это включает в себя и усилия, направленные на борьбу с иранской программой баллистических ракет, указывает «РИА Новости».

В июле 2015 года Иран и «шестерка» международных посредников достигли соглашения об урегулировании многолетней ядерной проблемы Тегерана. Разработанный ими план предусматривает отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на страну за разработку атомного оружия.

О намерении США выйти из «ядерной сделки» Трамп заявлял неоднократно. Он называл ее «пагубной», утверждая, что она не предотвратила возможность создания Ираном ядерного оружия, а лишь отсрочила ее.