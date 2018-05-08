В Европе выразили сожаление о решении США выйти из «ядерной сделки»

Страны Евросоюза и Великобритания выразили сожаление из-за решения США выйти из «ядерного соглашения» с Ираном. Государства также заявили о намерении продолжать соблюдать условия сделки.

«Пока Иран будет выполнять свои обязательства в рамках соглашения, как он это делает до сих пор, ЕС останется приверженным полной реализации ядерного соглашения», — приводит ТАСС слова главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

«Франция, Германия и Великобритания сожалеют о решении президента США Дональда Трампа выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Международный режим нераспространения ядерного оружия поставлен под угрозу», — написал французский лидер Эммануэль Макрон в своем Twitter.

Он добавил, что настроен совместно работать над расширением договора с Ираном на период после 2025 года. Макрон уточнил, что соглашение будет охватывать создание баллистических ракет, вопросы стабильности на Ближнем Востоке, в особенности в Сирии, Йемене и Ираке.

8 мая Трамп объявил, что США выходят из «ядерной сделки» с Ираном и возобновляют санкции против этой страны. По его словам, это соглашение «не принесет мир», поскольку Тегеран продолжает заниматься разработкой атомного оружия и обогащает уран.

В июле 2015 года Иран и «шестерка» международных посредников подписали Совместный всеобъемлющий план действий. Соглашение было призвано урегулировать многолетнюю ядерную проблему Тегерана. Разработанный ими план предусматривает отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на страну за атомную деятельность.