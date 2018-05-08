Иран отреагировал на выход США из ядерной сделки

Иран выполнял все обязательства, взятые на себя после подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, в отличие от США. С таким заявлением в обращении к нации выступил президент исламской республики Хасан Роухани.

Глава ИРИ подчеркнул, что СВПД является международным соглашением, и Вашингтон не имел права выходить из него. Этим шагом американские власти продемонстрировали, что они не соблюдают свои обязательства. В то же время Роухани добавил, что рад выходу из сделки проблемного партнера, передает ТАСС.

Роухани добавил, что в ближайшее время МИД республики проведет консультации с Россией, Китаем и европейскими государствами.

При этом он отметил, что Тегеран не намерен выходить из ядерной сделки и продолжит сотрудничество с «пятеркой» международных посредников, в том числе Россией, Китаем, Францией, Великобританией и Германией.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о решении выйти из СВПД по иранской ядерной программе. Свое решение он мотивировал тем, что Тегеран, несмотря на соглашение, занимается обогащением урана и разработкой ядерного оружия. Американские власти также объявили о возобновлении санкций против исламской республики.