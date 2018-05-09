Лавров заявил о приверженности России ядерному соглашению с Ираном
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 9 мая, заверил, что страна не планирует выходить из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Ираном вслед за США.
«Да», — ответил Лавров на вопрос журналистов, интересующихся вопросом приверженности России ядерному соглашению с Ираном.
8 мая американский лидер Дональд Трамп объявил о выходе страны из иранской сделки. Он объяснил это тем, что данное соглашение по ядерной программе «не принесет мир».
Решение Трампа уже осудили представители некоторых стран, участвующих в СВПД. В том числе власти Франции и Китая.
Соглашение было подписано в 2015 году Ираном, Россией, США, Великобританией, КНР, Францией и Германией. СВПД предусматривает снятие с Ирана санкций ООН, США и ЕС.