Лавров заявил о приверженности России ядерному соглашению с Ираном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 9 мая, заверил, что страна не планирует выходить из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Ираном вслед за США.

«Да», — ответил Лавров на вопрос журналистов, интересующихся вопросом приверженности России ядерному соглашению с Ираном.

8 мая американский лидер Дональд Трамп объявил о выходе страны из иранской сделки. Он объяснил это тем, что данное соглашение по ядерной программе «не принесет мир».

Решение Трампа уже осудили представители некоторых стран, участвующих в СВПД. В том числе власти Франции и Китая.

Соглашение было подписано в 2015 году Ираном, Россией, США, Великобританией, КНР, Францией и Германией. СВПД предусматривает снятие с Ирана санкций ООН, США и ЕС.