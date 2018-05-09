Трамп надеется на возобновление европейскими союзниками санкций против Ирана

Американский лидер Дональд Трамп рассчитывает на возобновление союзниками в Европе действия санкций против Ирана, отмененных после принятия в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Как заявил в эфире телеканала FoxNews помощник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, хозяин Белого дома «дал европейцам шанс исправить недостатки этой сделки».

«Она (СВПД – Ред.) является несостоятельной, так как эти дефекты затрагивают основы данного соглашения», — добавил Болтон. Кроме того, он заявил, что США и европейские союзники выступают против получения Ираном ядерных вооружений, но в их позициях «есть незначительные расхождения».

«СВПД не столько содействовал достижению этой цели, сколько облегчал задачу Ирану (в получении ядерных вооружений – Ред.)», — заявил Болтон.

США выходят из СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) с Ираном, заявил президент страны Дональд Трамп накануне. 30 апреля президент России Владимир Путин высказался за неукоснительное соблюдение ядерного соглашения с исламской республикой. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что оснований полагать, что Иран занимается созданием взрывного ядерного устройства, нет.

В 2015 году Иран, Россия, США, Великобритания, КНР, Франция и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной программы Тегерана. СВПД предусматривает снятие с Ирана санкций ООН, США и ЕС. В течение последних недель лидеры мировых держав выражали поддержку сохранения СВПД в неизменном виде.

Иран и «шестерка» международных посредников заключили СВПД в 2015 году. Тегеран отказался от своей ядерной программы в обмен на снятие санкций.