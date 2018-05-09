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Клинтон предупредила о трудностях восстановления санкций против Ирана

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Фото: Global Look Press/Ron Sachs
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Бывший кандидат в президенты США и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон назвала решение о выходе США из ядерной сделки с Ираном «большой ошибкой» и предупредила, что во второй раз вводить санкции будет намного труднее.

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«Выход из ядерной сделки с Ираном — это большая ошибка. Это вредит безопасности и авторитету Америки. Иран теперь более опасен. В чем «план Б»? Любой, кто думает, что ответ — это бомбежки, крайне дезинформирован», — написала Клинтон в Twitter.

Клинтон напомнила, что, будучи госсекретарем США, она «помогала договориться о жестких международных санкциях, которые привели Иран за стол переговоров».

«Это будет намного сложнее во второй раз, особенно теперь, когда наш авторитет пострадал», — заключила политик, добавив, что трудности представляют и «другие угрозы, такие как баллистические ракеты и терроризм».  По мнению Клинтон, Вашингтон потеряли рычаг давления, а Тегеран «может делать все, что захочет». 

Во вторник американский лидер Дональд Трамп объявил о выходе страны из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. По его словам, санкции в отношении Ирана, отмененные по условиям СВПД, будут восстановлены. 

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