Посол на рану

США перенесут свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим 14 мая, когда Израиль будет отмечать 70 лет со дня основания. Приуроченный к этому празднику знаковый жест со стороны Вашингтона может, однако, повлечь за собой череду далеко не радостных событий. Портал iz.ru разбирался, грозит ли Ближневосточному региону новый виток эскалации ситуации и какие конфликты могут вспыхнуть в обозримой перспективе.

От победы к неизвестности

В России неоднократно давали понять, что многолетняя неурегулированность палестино-израильского конфликта провоцирует другие кризисы на Ближнем Востоке и способствует вербовке радикалами новых и новых поколений террористов. Тем более аккуратных шагов стоило ожидать со стороны ведущих внешних игроков, особенно если речь идет о такой чувствительной теме, как статус Иерусалима. До недавнего времени так и было. Конечно, окончательное разрешение палестино-израильского конфликта не просматривалось и в отдаленной перспективе. Тем не менее ювелирная работа дипломатов позволяла (или даже принуждала) стороны к диалогу и достижению договоренностей.

Но всё изменилось в декабре 2017 года, когда президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о намерении перенести туда посольство. Как ожидается, открытие дипмиссии (она первоначально займет здание нынешнего генконсульства США, а к концу 2019 года переедет в новое) состоится уже менее чем через две недели — 14 мая.

israel В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о намерении перенести туда посольство Фото: Global Look Press/ZUMA/Chris Kleponis

Американскую делегацию на церемонии, по сообщениям СМИ, возглавит министр финансов Стивен Мнучин, также может приехать и сам Дональд Трамп.

В долгосрочной перспективе это большая победа для властей в Тель-Авиве. Но в обозримом будущем и без того живущий во враждебном окружении Израиль может быть втянут в вооруженные конфликты, которые прямо или косвенно связаны с нынешним решением Вашингтона.

Палестина негодует

Конечно же, наиболее взрывоопасное направление — это, собственно, палестинское. Напомним, что спусковым крючком для начала второй интифады (восстания) в 2000 году стал всего лишь визит на Храмовую гору председателя партии «Ликуд» и будущего премьера Израиля Ариэля Шарона. Теперь же речь идет о вполне конкретных шагах. К тому же палестинцы уже больше месяца проводят массовые антиоккупационные протесты.

Выступления начались еще 30 марта. Тогда на границе сектора Газа с Израилем собрались десятки тысяч человек. И хотя организаторы планировали эту акцию как исключительно мирную, на практике в результате серии столкновений с израильскими военными погибли уже десятки палестинцев, сотни получили ранения.

Начало демонстраций было приурочено к Дню земли, который установлен в память о шести арабах, погибших в 1976 году в ходе протестов против экспроприации израильтянами их земель. Протесты призваны привлечь внимание к судьбе палестинских беженцев, которые были вынуждены покинуть свои земли в 1948 году, после начавшейся вслед за образованием Израиля арабо-израильской войны. Сейчас таковых, по данным ООН, насчитывается свыше 5 млн человек. И это наряду с Иерусалимом еще одна из болевых точек в процессе палестино-израильского урегулирования.

israel1 Выступления начались еще 30 марта — тогда на границе сектора Газа с Израилем собрались десятки тысяч человек Фото: Global Look Press/ZUMA/Momen Faiz

Своей кульминации выступления должны достичь 15 мая, то есть на следующий день после церемонии переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. В этот день палестинцы будут отмечать Накбу — «День национальной катастрофы», последовавший за созданием Израиля в 1948 году. Ситуация в данном случае может развиваться по совершенно произвольному сценарию. Ведь не секрет, что еще в декабре 2017 года, вслед за признанием американцами Иерусалима столицей Израиля, палестинское движение ХАМАС объявило о начале третьей интифады.

Тревогу бьют и в ООН. Как заявил в конце апреля специальный координатор всемирной организации по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов, «палестино-израильский конфликт продолжается без перспектив политического урегулирования, и Газа вот-вот взорвется».

— Если вспыхнет еще один конфликт между ХАМАС и Израилем, то он будет иметь опустошительные последствия для палестинцев в Газе. Это может подорвать относительную стабильность Западного берега и иметь последствия для Израиля и региона, — отметил Николай Младенов.

Конфликт с соседом

Между тем израильские власти, вместо того чтобы максимально сглаживать ситуацию на других направлениях, наоборот, подливают масла в огонь. И, в частности, речь идет об участившихся в последние месяцы ударах по соседней Сирии, где уже больше семи лет продолжается кровопролитный конфликт. Так, в феврале сирийские военные сбили один из израильских самолетов, который атаковал расположенный в провинции Хомс аэродром Тифор. В ответ Тель-Авив провел рейды против 12 целей на сирийской территории. Затем 9 апреля тот же аэродром снова подвергся израильской атаке. Тогда сирийским ПВО удалось сбить пять из восьми выпущенных ракет. Наконец, последний удар произошел 30 апреля. Обстрелам подверглись военные объекты в провинциях Хама и Алеппо. Чаще всего Израиль никак не комментирует свои атаки и даже не подтверждает, что именно он стоит за ними.

israel3 Израильские власти подливают масла в огонь — речь идет об участившихся в последние месяцы ударах по соседней Сирии, где уже больше семи лет продолжается кровопролитный конфликт Фото: Global Look Press/ZUMA/Nir Alon

В то же время такого рода ударами власти в Тель-Авиве порой наносят пощечины своим партнерам. 16 октября 2017 года, когда в Израиле с визитом находился глава российского Минобороны Сергей Шойгу, авиация страны уничтожила батарею ПВО в Сирии примерно в 50 км от Дамаска. Ходят слухи, что в Москве такие действия были восприняты как серьезное оскорбление. И, по мнению некоторых экспертов, намерение России пересмотреть вопрос о поставках Дамаску зенитно-ракетных комплексов С-300 и в целом повысить обороноспособность сирийской ПВО является посланием не только США и их европейским союзникам, которые в ночь на 14 апреля нанесли удары по Сирии, но и Тель-Авиву.

Что касается переноса американского посольства в Иерусалим, то Сирия жестко осудила решение хозяина Овального кабинета. Тем не менее это, пожалуй, последняя страна, которая из-за действий американской администрации хотела бы ввязаться в вооруженный конфликт с Израилем. Однако если ситуация примет неуправляемый характер, то Дамаску сложно будет оставаться в стороне, особенно в свете той информационной (и не только) кампании, которую США и сам Израиль проводят против его союзника Ирана.

Неприятное совпадение

А Тегеран в последние месяцы действительно стал объектом нападок. В Сирии именно его военные чаще всего подвергаются израильским атакам. И власти исламской республики уже пообещали, что Тель-Авив ответит за свои действия.

Не оставляют в покое и договоренности по иранской ядерной программе. Еще во время предвыборной кампании Дональд Трамп называл это соглашение, которое было достигнуто в 2015 году при участии России, США, Китая, Великобритании, Франции и Германии, «худшей в истории» сделкой. Теперь американский президент угрожает выйти из него, если в договоренности не будут внесены изменения. Впрочем, СМИ сообщают, что окончательное решение по этому вопросу в Вашингтоне еще не принято. В то же время некоторые европейские союзники США, которые раньше выступали за безусловное сохранение сделки, перестают быть столь категоричными.

— На протяжении нескольких месяцев я говорю, что это недостаточное соглашение, но которое, во всяком случае, помогает нам иметь контроль над ядерной активностью, — заявил 24 апреля по итогам переговоров с Дональдом Трампом французский президент Эммануэль Макрон. — Мы хотели бы начать работать над новым соглашением с Ираном.

isra4 30 апреля глава израильского правительства обвинил Тегеран в сокрытии программы и архивов по ядерному оружию. Он также заявил, что достигнутое соглашение стало результатом лжи со стороны исламской республики Фото: TASS/Imago

Не остается в стороне и Израиль, который изначально критиковал условия ядерной сделки. Еще в 2015 году премьер Биньямин Нетаньяху с трибуны ООН заявлял, что соглашение не блокирует создание Ираном ядерного оружия. А 30 апреля глава израильского правительства обвинил Тегеран в сокрытии программы и архивов по ядерному оружию. Он также заявил, что достигнутое соглашение стало результатом лжи со стороны исламской республики. В подтверждение Нетаньяху представил полученные, по его словам, израильской разведкой материалы, среди которых «100 тыс файлов, доказывающих, что они (иранцы) лгут».

В Тегеране между тем неоднократно давали понять, что, если США выйдут из сделки, он поступит аналогичным образом.

Хотя этот конфликт имеет лишь самое косвенное отношение к проблеме переноса посольства, проблема заключается в том, что его новый виток может прийтись практически аккурат на открытие дипмиссии США в Иерусалиме. Ведь по американскому закону «О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном» президент должен продлевать соглашение каждые 90 дней. На этот раз данный срок истекает 12 мая, то есть всего за пару дней до того, как американский посол обоснуется в Иерусалиме.

Объединяющий внешний враг

Все эти события проходят на фоне коррупционного скандала в Израиле, в котором может быть замешан премьер Биньямин Нетаньяху. Первое дело — так называемое «дело 1000» — касается незаконного получения главой правительства подарков от бизнесменов на сумму около $300 тыс.

Другое — «дело 2000» — связано с возможными попытками Нетаньяху договориться с руководством газеты «Едиот Ахронот» об освещении деятельности его правительства в позитивном ключе в обмен на принятие ограничений в отношении главного конкурента издания — бесплатной ежедневной газеты «Исраэль ха-Йом». По этим делам глава израильского правительства проходит в качестве подозреваемого.

Есть и еще одно дело — «дело 4000», в котором он пока не является фигурантом. На данном этапе следователи проверяют информацию о коррупционных связях между Биньямином Нетаньяху и крупнейшей в Израиле телекоммуникационной компанией «Безек». В рамках расследования в стране уже арестовали ряд бизнесменов и бывших чиновников, в том числе работавших в подчинении у главы правительства.

На этом фоне в Израиле уже раздаются призывы к отставке главы правительства. Так что нынешний премьер-министр как минимум заинтересован в том, чтобы представить себя незаменимой фигурой — пусть это касается таких побед для страны, как перенос американского посольства в Иерусалим, или же угрозы со стороны Ирана.

isra5 На середину мая придется довольно много событий, которые точно не добавят стабильности региону Фото: Global Look Press/ZUMA/Artur Widak

Тем тревожнее выглядят сообщения о том, что кнессет (парламент Израиля) 1 мая предоставил право узкому кабинету безопасности, а в экстренных случаях — премьер-министру и министру обороны объявлять войну или начинать крупную военную операцию. Для придерживающегося правых взглядов Биньямина Нетаньяху и ультраправого шефа военного ведомства Авигдора Либермана это, определенно, козырь в рукаве.

Пока же над Ближним Востоком вновь сгущаются тучи. На середину мая придется довольно много событий, которые точно не добавят стабильности региону. Вопрос лишь в том, удастся ли удержать ситуацию в конструктивном ключе или же цепочка совпадений наберет критическую массу и регион полыхнет с новой силой.