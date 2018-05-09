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США применят против Ирана инструменты глобальной долларовой системы

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Фото: REUTERS/Jason Lee
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Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что новые санкции против Ирана являются очень мощными и задействуют инструменты глобальной долларовой системы. 

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«В наличии есть первостепенные и второстепенные санкции, которые задействуют всю долларовую финансовую систему в США и не только. Мы собираемся применять очень мощные инструменты», — приводит слова Мнучина ТАСС.

При этом он добавил, что Тегеран реально почувствует на себе воздействие новых санкций, поскольку «состояние иранской экономики не слишком впечатляет».

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о решении выйти из СВПД по иранской ядерной программе. Свое решение он мотивировал тем, что Тегеран, несмотря на соглашение, занимается обогащением урана и разработкой ядерного оружия. Американские власти также объявили о возобновлении санкций против исламской республики.

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