Керри раскритиковал решение Трампа о выходе из иранской сделки

Бывший госсекретарь США Джон Керри, а также экс-министр энергетики Эрнест Монис раскритиковали решение американского президента Дональда Трампа выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.

По словам бывшего главы Госдепартамента, такое решение подвергает Израиль повышенному риску, изолирует от США европейских союзников, а также ослабляет безопасность страны.

Кроме того, Керри отметил, что выход страны из СВПД наносит ущерб возможности будущих администраций заключать международные соглашения и укрепляет позицию иранских консервативных сторонников, цитирует ТАСС.

Также бывший госсекретарь подчеркнул, что будущее соглашения по ядерной программе Тегерана зависит от того, какие действия предпримут Иран и европейские страны, и выразил надежду на сохранение СВПД.

Бывший министр энергетики Монис принимал участие в переговорах, которые предшествовали решению американских властей и также считает это серьезной стратегической ошибкой нынешней администрации.

Монис заявил, что Трамп проигнорировал данные о выполнении Тегераном условий программы, которые были предоставлены Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Решение президента ограничивает возможность США предотвращать распространение и использование ядерного оружия.

Ранее бывший президент США Барак Обама назвал ошибкой позицию Трампа о выходе из ядерного соглашения по Ирану и заявил, что ситуация может негативно отразиться на предстоящих переговорах Соединенных Штатов с Северной Кореей.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о решении выйти из СВПД по иранской ядерной программе, заявив, что Тегеран занимается обогащением урана и разработкой ядерного оружия, несмотря на соглашение. Также американские власти объявили, что против исламской республики будут возобновлены санкции.