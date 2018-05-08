Обама назвал ошибочным решение Трампа выйти из ядерной сделки
Бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама считает, что решение Трампа выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана является ошибочным.
«Без СВПД США в конечном итоге рискуют остаться проигравшими в выборе между ядерным оружием в руках Ирана и войной на Ближнем Востоке», цитирует бывшего американского лидера «Интерфакс».
Также Обама считает, что выход США из сделки по иранской ядерной программе может негативно отразиться на предстоящих переговорах Соединенных Штатов с КНДР, пишет «РИА Новости».
«СВПД — это образец того, чего может достичь дипломатия. Его режим инспекций и верификации — это именно то, над чем США должны работать в случае с КНДР», заявил Обама.
8 мая президент США Дональд Трамп объявил о решении выйти из СВПД по иранской ядерной программе, заявив, что Тегеран занимается обогащением урана и разработкой ядерного оружия, несмотря на соглашение. Также американские власти объявили, что против исламской республики будут возобновлены санкции.
В ответ иранский лидер Хасан Роухани заявил, что, в отличие от США, республика выполняла все взятые на себя после подписания СВПД обязательства по ядерной программе.