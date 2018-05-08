Прямой эфир
Сюжет:

Обама назвал ошибочным решение Трампа выйти из ядерной сделки

0
Фото: Global Look Press/Michael Brochstein
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама считает, что решение Трампа выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана является ошибочным.

«Без СВПД США в конечном итоге рискуют остаться проигравшими в выборе между ядерным оружием в руках Ирана и войной на Ближнем Востоке», цитирует бывшего американского лидера «Интерфакс».

Также Обама считает, что выход США из сделки по иранской ядерной программе может негативно отразиться на предстоящих переговорах Соединенных Штатов с КНДР, пишет «РИА Новости».

«СВПД — это образец того, чего может достичь дипломатия. Его режим инспекций и верификации — это именно то, над чем США должны работать в случае с КНДР», заявил Обама.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о решении выйти из СВПД по иранской ядерной программе, заявив, что Тегеран занимается обогащением урана и разработкой ядерного оружия, несмотря на соглашение. Также американские власти объявили, что против исламской республики будут возобновлены санкции.

В ответ иранский лидер Хасан Роухани заявил, что, в отличие от США, республика выполняла все взятые на себя после подписания СВПД обязательства по ядерной программе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ЕС обсудит выход США из ядерной сделки с Ираном на саммите в Софии 
Иран проведет консультации с РФ и КНР после выхода США из ядерной сделки

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017