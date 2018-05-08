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Иран проведет консультации с РФ и КНР после выхода США из ядерной сделки

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Иран планирует провести консультации с Россией и Китаем после выхода США из ядерной сделки. Об этом сообщил президент Ирана Хасан Роухани.

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«Этим выходом США показали, что они не соблюдают обязательства по международным соглашениям», — приводит слова иранского лидера «РИА Новости».

Президент Ирана заверил, что его страна выполнила все обязательства, взятые на себя после подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, в отличие от США. Роухани указал, что СВПД является международным соглашением, и Вашингтон не имел права выходить из него. По словам Роухани, американские власти продемонстрировали, что они не соблюдают свои обязательства.

Во вторник президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Ираном. Помимо прочего, было принято решение возобновить действие санкций в отношении исламской республики. По мнению американского лидера, сделка с Тегераном по «ядерной программе не принесет мира».

Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

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