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«Шестерка» и Иран подтвердили приверженность ядерной сделке

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Международная «шестерка» (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Иран подтвердили, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе остается в силе. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при международной организации в Вене Михаил Ульянов.

«Все участники, включая американцев, подтвердили, что план действий полностью остается в силе. Но это на сегодняшний день, а что касается перспектив, то ничего конкретного и определенного американцы сказать не смогли», — приводит ТАСС слова Ульянова.

Он добавил, что остальные участники «однозначно подтвердили» приверженность данному соглашению.

Резкой критике договор по ядерной программе Ирана неоднократно подвергал президент США Дональд Трамп. По его словам, это одно из худших соглашений, которое он когда-либо видел. Он также не исключал, что Вашингтон выйдет из договора.

Соглашение по иранской ядерной программе было подписано в Вене летом 2015 года. Участниками договора стали Иран, Россия, США, Китай, Франция, ФРГ и Великобритания. Документом предусмотрены отказ Тегерана от производства оружейного плутония и сокращение объемов обогащенного урана в обмен на снятие международных санкций.

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