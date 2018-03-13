США продлили санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп своим указом продлил ограничительные меры в отношении Ирана, введенные в 1995, 2010 и 2012–2013 годах, передает Белый дом.

Уточняется, что санкции продлены до 15 марта 2019 года из-за «действий и политики правительства Ирана, включая разработку баллистических ракет, поддержку международного терроризма и нарушения прав человека».

В Белом доме напомнили, что продолжает действовать режим частичного снятия санкций против Ирана по ядерной программе в соответствии со Всеобъемлющим планом действий между Тегераном и «шестеркой» посредников (Россия, КНР, США, Франция, Германия, Великобритания). Ранее Трамп заявил, что продление режима частичного снятия в этом аспекте станет последним.