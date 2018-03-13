Прямой эфир

США продлили санкции против Ирана

0
Фото: REUTERS/Joshua Roberts
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп своим указом продлил ограничительные меры в отношении Ирана, введенные в 1995, 2010 и 2012–2013 годах, передает Белый дом.

Уточняется, что санкции продлены до 15 марта 2019 года из-за «действий и политики правительства Ирана, включая разработку баллистических ракет, поддержку международного терроризма и нарушения прав человека».

В Белом доме напомнили, что продолжает действовать режим частичного снятия санкций против Ирана по ядерной программе в соответствии со Всеобъемлющим планом действий между Тегераном и «шестеркой» посредников (Россия, КНР, США, Франция, Германия, Великобритания). Ранее Трамп заявил, что продление режима частичного снятия в этом аспекте станет последним.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МИД взял тайм-аут для оценки продления Европой антироссийских санкций
Евросоюз продлил на полгода санкции против России из-за Украины

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017