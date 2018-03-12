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Евросоюз продлил на полгода санкции против России из-за Украины

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Фото: Global Look Press/Daniel Kalker
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Европейский союз продлил действие санкций на полгода против 150 граждан и 38 компаний России в связи с событиями на Украине. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, опубликованном в официальном журнале ЕС.

Согласно решению ЕС, санкции будут действовать до 15 сентября 2018 года в связи с «подрывом или угрозой территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». Антироссийские санкции предусматривают заморозку активов и ряд других ограничений, передает ТАСС.

Европейский союз (ЕС) ввел санкции в отношении России в связи с событиями на Украине в марте 2014 года.

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