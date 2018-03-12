Прямой эфир

МИД взял тайм-аут для оценки продления Европой антироссийских санкций

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МИД России сформулирует свою реакцию на продление антироссийских санкций со стороны ЕС в ближайшее время, пообещала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Над этим вопросом должны поработать эксперты», — сказала она.

«Если реакция с нашей стороны последует, она будет непременно опубликована», — передает «Газета.ru» слова представителя ведомства.

Напомним, Европейский союз продлил действие санкций на полгода против 150 граждан и 38 компаний России в связи с событиями на Украине.

Как писал iz.ru,  посол ЕС в России Маркус Эдерер пообещал ранее, что Евросоюз не будет вводить в ближайшее время новые санкции против России из-за ситуации на Украине. После продления «старых» ограничительных мер в Европарламенте предложили воспользоваться правом вето.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Госдеп не исключил введения новых санкций против России по Сирии
Климкин предрек раскол Европы при отмене санкций к РФ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017