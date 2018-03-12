МИД взял тайм-аут для оценки продления Европой антироссийских санкций

МИД России сформулирует свою реакцию на продление антироссийских санкций со стороны ЕС в ближайшее время, пообещала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Над этим вопросом должны поработать эксперты», — сказала она.

«Если реакция с нашей стороны последует, она будет непременно опубликована», — передает «Газета.ru» слова представителя ведомства.

Напомним, Европейский союз продлил действие санкций на полгода против 150 граждан и 38 компаний России в связи с событиями на Украине.

Как писал iz.ru, посол ЕС в России Маркус Эдерер пообещал ранее, что Евросоюз не будет вводить в ближайшее время новые санкции против России из-за ситуации на Украине. После продления «старых» ограничительных мер в Европарламенте предложили воспользоваться правом вето.