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Иран заявил о своей готовности к выходу США из ядерной сделки

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Власти Ирана изначально не исключали возможный выход западных партнеров, а именно США, из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и подготовились к подобному сценарию. С таким заявлением выступил посол ИРИ в РФ Мехди Санаи.

Дипломат подчеркнул, что Тегеран будет выполнять взятые на себя обязательства до тех пор, пока все стороны будут привержены соглашению.

«Исламская Республика Иран <...> всегда осознавала возможность нарушений со стороны Запада, особенно США, в связи с чем подготовила себя к условиям выхода США из соглашения в рамках СВПД», — заявил Санаи в интервью ТАСС.

Как писал портал iz.ru, президент США Дональд Трамп неоднократно подвергал критике СВПД. Он отмечал, что это «одно из самых слабых соглашений, которое ему доводилось видеть». Американский лидер также не исключал выхода из СВПД. В свою очередь, иранские власти назвали подобный шаг ошибкой, которая «вызовет сожаление у тех, кто его совершил».

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