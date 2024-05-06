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Вице-премьер Венгрии отказался выдавать граждан Украины Киеву

Шемьен: Будапешт не будет выдавать Киеву украинских беженцев
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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Венгрия не будет выдавать Украине ее граждан призывного возраста и не позволит «отправить их на смерть». Об этом 6 мая вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен сообщил порталу ATV.

«Венгрия не будет экстрадировать беженцев на Украину. Мы не станем разбираться, призван ли человек, по мнению украинцев, на военную службу или нет. Основываясь на элементарной человечности, мы не позволим отправить их на смерть», — сказал Шемьен.

Он подчеркнул, что все беженцы с Украины в Венгрии находятся в полной безопасности и получают всю причитающуюся помощь как от Киева, так и от Будапешта, хотя родная страна хочет вернуть их и заставить участвовать в боевых действиях. Шемьен отметил, что отказ от экстрадиции подкарпатских венгров — национальный долг его страны. Что касается граждан Украины, Будапешт в своем отказе от их выдачи Киеву видит доказательство, что соблюдает права человека: нельзя экстрадировать никого, чью жизнь это подвергнет опасности.

Венгерский вице-премьер делал похожее заявление и осенью 2023 года. Тогда он сказал, что все украинские беженцы на территории его страны сохраняют свою свободу и должны сами решать, вернуться ли им домой или двинуться дальше на запад.

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Ранее, 2 мая, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил надежду на принятие странами Евросоюза общего решения о возвращении украинцев в родную страну. Подоляк недоволен, что молодые люди успели уехать и не поддержали Украину.

МИД Украины 23 апреля направил посольствам требования приостановить консульские действия для украинских мужчин призывного возраста, уехавших за границу. Документ начал действовать 24 апреля и продолжит «до получения дополнительных разъяснений о порядке применения положений закона Украины об усилении мобилизации».

На следующий день представитель Еврокомиссии (ЕК) Анита Хиппер заверила, что директива ЕС по защите украинских беженцев будет продолжать применяться к людям в призывном возрасте. Эта директива принята 3 марта 2022 года, она позволяет украинцам свободно ездить по ЕС, а также жить и работать в странах объединения. Приостановку украинским МИДом консульских услуг Хиппер комментировать не стала.

До этого, 29 января, партия «Гражданско-фермерское движение» в Нидерландах попросила правительство рассмотреть возможность вернуть украинских беженцев на родину. Депутат Мона Кейзер напомнила, что в стране находятся десятки тысяч украинцев. «Сейчас совершенно необъяснимо», по ее словам, что украинские беженцы не оплачивают аренду жилья и расходы на свое здравоохранение и при этом получают от Нидерландов пособия.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации в стране, который вступит в силу 16 мая. Документ ужесточает наказания за уклонение и уточняет категории подлежащих мобилизации лиц. Он не предусматривает положений о демобилизации.

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.

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