Трамп назвал Обаму худшим переговорщиком из-за ядерной сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп назвал экс-президента страны Барака Обаму и бывшего госсекретаря Джон Керри худшими переговорщиками, которых он видел, из-за заключения ядерного соглашения с Ираном.

«Ты даешь стране $150 млрд, которая тебя не уважала никогда. Они кричат: «Смерть Америке!» Керри самый ужасный переговорщик, которого я когда-либо видел. И Обама, конечно же», — заявил Трамп в ходе конференции консерваторов в Вашингтоне.

Американский лидер добавил, что «мы отказались сертифицировать это ужасное одностороннее ядерное соглашение, это было чудовищное соглашение», передает «Интерфакс».

«Когда люди относятся к нам плохо, мы относимся к ним гораздо хуже», — подчеркнул Трамп.

Ранее в феврале глава иранского МИДа Джавад Зариф заявил, что Иран серьезным образом ответит на возможный выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Иран и «шестерка» международных посредников 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома.