ЕС обсудит выход США из ядерной сделки с Ираном на саммите в Софии 

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что лидеры ЕС обсудят выход США из ядерной сделки с Ираном на саммите ЕС – Западные Балканы в Софии 17 мая. Также бывший премьер-министр Польши подчеркнул, что Евросоюз рассмотрит и агрессивную торговую политику Вашингтона.

«Реальная политика Дональда Трампа по иранской сделке и торговле столкнется с единым подходом Европы. Лидеры ЕС рассмотрят оба вопроса на саммите в Софии на следующей неделе», — написал Туск в своем аккаунте в Twitter.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о решении выйти из СВПД по иранской ядерной программе. Свое решение он мотивировал тем, что Тегеран, несмотря на соглашение, занимается обогащением урана и разработкой ядерного оружия. Американские власти также объявили о возобновлении санкций против исламской республики.