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Нетаньяху поблагодарил Трампа за выход США из ядерной сделки с Ираном

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Фото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за решение выйти из соглашения по иранскому атому.

«Израиль полностью поддерживает сегодняшнее смелое решение президента Трампа отбросить ужасную ядерную сделку с террористическим режимом в Тегеране», — приводит слова израильского премьер-министра «РИА Новости».

Нетаньяху отметил, что Израиль отвергал эту сделку с самого начала, так как она не перекрывала путь Тегерана к ядерному оружию.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Ираном. Помимо прочего, было принято решение возобновить действие санкций в отношении исламской республики. Американский лидер убежден, что сделка с Тегераном по «ядерной программе не принесет мира». Трамп также обвинил страну обогащении урана и разработке ядерного оружия, несмотря на заключенное соглашение.

Ранее о решении выйти из сделки Дональд Трамп сообщил по телефону президенту Франции Эммануэлю Макрону. Французский президент сравнил возможный выход США из ядерной сделки с вскрытием ящика Пандоры.

Соглашение по иранской ядерной программе было подписано в Вене летом 2015 года. Участниками договора стали Иран, Россия, США, Китай, Франция, ФРГ и Великобритания. Документом предусмотрены отказ Тегерана от производства оружейного плутония и сокращение объемов обогащенного урана в обмен на снятие международных санкций.

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