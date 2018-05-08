Белый дом допустил введение дополнительных санкций против Ирана

Правительство США может ввести дополнительные санкции в отношении Ирана, помимо восстановления ограничений, которые были сняты в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана. Об этом во вторник заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.

«Вполне возможно, что дополнительные санкции последуют», — сообщил Болт во время телеконференции на фоне решения американской стороны о выходе из соглашения по иранской ядерной программе.

Ранее американский лидер Дональд Трамп объявил о решении выйти из СВПД по иранской ядерной программе. Свое решение он объяснил тем, что Тегеран, несмотря на соглашение, занимается обогащением урана и разработкой ядерного оружия. Власти США также объявили о возобновлении санкций в отношении республики.

В 2015 году Иран, Россия, США, Великобритания, КНР, Франция и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной программы Тегерана. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) предусматривает снятие с Ирана санкций ООН, США и ЕС.