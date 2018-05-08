Прямой эфир
Сюжет:

Белый дом допустил введение дополнительных санкций против Ирана

0
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство США может ввести дополнительные санкции в отношении Ирана, помимо восстановления ограничений, которые были сняты в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана. Об этом во вторник заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.

«Вполне возможно, что дополнительные санкции последуют», — сообщил Болт во время телеконференции на фоне решения американской стороны о выходе из соглашения по иранской ядерной программе.

Ранее американский лидер Дональд Трамп объявил о решении выйти из СВПД по иранской ядерной программе. Свое решение он объяснил тем, что Тегеран, несмотря на соглашение, занимается обогащением урана и разработкой ядерного оружия. Власти США также объявили о возобновлении санкций в отношении республики.

В 2015 году Иран, Россия, США, Великобритания, КНР, Франция и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной программы Тегерана. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) предусматривает снятие с Ирана санкций ООН, США и ЕС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Иран проведет консультации с РФ и КНР после выхода США из ядерной сделки
США пригрозили «серьезными последствиями» сотрудничающим с Ираном странам

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017