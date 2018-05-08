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США пригрозили «серьезными последствиями» сотрудничающим с Ираном странам

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Фото: Global Look Press/Uwe Kazmaier
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Страны, которые не откажутся от сотрудничества с Ираном после возобновляемых санкций США, столкнутся с «серьезными последствиями», говорится в заявлении Белого дома.

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В сообщении подчеркивается, что странам будет предоставлено время для сворачивания проектов с участием исламской республики. 

«Те, кто не сможет прекратить такую деятельность с Ираном к концу этого периода, будут подвержены серьезным последствиям», — подчеркнули в Белом доме.

Возобновляемые американские санкции затронут важнейшие сектора экономики Ирана, в том числе энергетический, нефтехимический и финансовый.

В Белом доме добавили, что выход США из СВПД обусловлен тем, что Иран занимается обогащением урана и разработкой ядерного оружия, несмотря на соглашение.

В свою очередь, президент исламской республики Хасан Роухани отверг обвинения США, подчеркнув, что Тегеран соблюдает все взятые на себя обязательства в отличие от Вашингтона.

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