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МИД назвал выход США из сделки по Ирану ширмой для сведения счетов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Решение Соединенных Штатов о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана является лишь ширмой для сведения политических счетов с республикой. Об этом заявили в пресс-службе российского МИДа.

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Во внешнеполитическом ведомстве считают, что решение американского президента Дональда Трампа выйти из соглашения по иранской ядерной программе является подтверждением недоговороспособности Вашингтона.

«Каких-либо оснований для подрыва СВПД нет и быть не может», — завили в дипломатическом ведомстве, отметив, что существующий план действий доказал свою полную дееспособность и эффективность.

Кроме того в МИДе напомнили, что Тегеран строго придерживается взятых на себя обязательств, что регулярно подтверждается со стороны Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

8 мая Трамп объявил о решении выйти из СВПД по иранской ядерной программе. Он заявил, что Тегеран занимается разработкой ядерного оружия и обогащением урана, несмотря на соглашение, и анонсировал возобновление санкций против исламской республики.

В ответ иранский лидер Хасан Роухани заявил, что, в отличие от США, республика выполняла все взятые на себя после подписания СВПД обязательства по ядерной программе.

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