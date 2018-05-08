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Шаманов считает оценку выхода США из ядерной сделки преждевременной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Последствия выхода Соединенных Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана необходимо оценивать по факту. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

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По его словам, президент США Дональд Трамп не всегда говорит то, что соответствует его дальнейшим планам, поэтому все последствия его решения необходимо оценивать по факту, пишет «РИА Новости».

Также глава комитета отметил, что выход американской стороны из сделки может создать определенные трудности, однако были случаи, когда Трамп в течение нескольких дней менял свое решение на абсолютно противоположное.

8 мая Трамп объявил о решении выйти из СВПД по иранской ядерной программе. Свое решение американский лидер мотивировал тем, что Тегеран занимается обогащением урана и разработкой ядерного оружия, несмотря на соглашение. Власти США объявили о возобновлении санкций против исламской республики.

Хасан Роухани в ответ заявил, что Иран выполнял все взятые на себя после подписания СВПД обязательства по ядерной программе, в отличие от США.

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