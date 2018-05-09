Глава МИД Франции призвал не хоронить сделку по Ирану

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал не хоронить соглашение по иранской ядерной программе после решения США о выходе из него.

«Нет, это соглашение не умерло», — сказал Ле Дриан, отметив, что Франция очень жалеет о решении американских властей.

Он подчеркнул, что с 2015 года Иран соблюдает взятые на себя обязательства и это подтверждает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), уточняет «РИА Новости».

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Ираном 8 мая.

Соглашение было подписано в 2015 году Ираном, Россией, США, Великобританией, КНР, Францией и Германией. СВПД предусматривает снятие с Ирана санкций ООН, США и ЕС.

Ранее лидеры мировых держав выражали поддержку сохранения СВПД в неизменном виде.