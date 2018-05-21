Помпео назвал условия для новой сделки США с Ираном‍

Глава Госдепартамента США Майк Помпео назвал 12 условий, при которых Вашингтон пойдет на новое соглашение с Ираном по ядерной программе. Также он предупредил о «беспрецедентном финансовом давлении» до их выполнения.

Одним из первых условий, названных госсекретарем, является прекращение поддержки повстанцев-хуситов в Йемене и шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Кроме того, иранские власти должны «вывести все силы» из Сирии и остановить угрозы в сторону Израиля.

Решение о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) было принято в конце апреля. Причиной этого стало заявление премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху о якобы наличии у Ирана секретных документов.

Иран обещал Евросоюзу придерживаться СВПД, если ему компенсируют урон от санкций Вашингтона.