Прямой эфир

Помпео назвал условия для новой сделки США с Ираном‍

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Госдепартамента США Майк Помпео назвал 12 условий, при которых Вашингтон пойдет на новое соглашение с Ираном по ядерной программе. Также он предупредил о «беспрецедентном финансовом давлении» до их выполнения. 

Одним из первых условий, названных госсекретарем, является прекращение поддержки повстанцев-хуситов в Йемене и шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Кроме того, иранские власти должны «вывести все силы» из Сирии и остановить угрозы в сторону Израиля.

Решение о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) было принято в конце апреля. Причиной этого стало заявление премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху о якобы наличии у Ирана секретных документов

Иран обещал Евросоюзу придерживаться СВПД, если ему компенсируют урон от санкций Вашингтона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Иран обещал ЕС соблюдать ядерную сделку при компенсации урона от санкций
ЕС может компенсировать компаниям убытки от санкций США против Ирана

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017