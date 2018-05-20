ЕС может компенсировать компаниям убытки от санкций США против Ирана

Евросоюз может выделить средства, чтобы компенсировать возможные убытки от американских санкций для торгующих с Ираном европейских компаний. Об этом сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции Europe1.

Глава министерства подчеркнул, что защита компаний отвечает интересам стран ЕС и они будут принимать необходимые меры.

«Десятки французских компаний на законных основаниях инвестируют в Иран в рамках соглашения (по иранской ядерной программе. — iz.ru), ведут торговлю, и они должны иметь возможность продолжать это», — цитирует его «РИА Новости».

Брюно Ле Мэр отметил, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер уже выступал с предложениями для урегулирования вопроса санкций США. В частности, меры предполагают компенсацию убытков от санкций из средств европейского бюджета. Кроме того, руководство ЕС рассматривает возможность введения автономной финансовой системы, чтобы обеспечить независимость европейских стран от финансовой и банковской систем США.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о желании выйти из ядерной сделки с Ираном и повторно ввести санкции против исламской республики. При этом глава МИД Нидерландов Стеф Блок отметил, что власти страны планируют защищать собственные и европейские компании от убытков из-за рестрикционных мер.