Германии пора покончить с «ледниковым периодом» в отношениях с Москвой, заявила сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт в интервью Neue Osnabrücker Zeitung.

Политик отметила, что сближение с Россией в интересах Европы, так как оно обеспечит безопасность и позволит добиться разоружения.

«Санкции в основном вредят европейским и немецким предприятиям. Так что в наших интересах их отменить», — цитирует «РИА Новости» Вагенкнехт.

При этом, по ее мнению, Берлин не должен переставать критиковать Россию за воссоединение с Крымом или действия в Сирии, но делать это, «ведя нарушающие международное право войны, лицемерно».

Лидер левых отметила, что расходы Германии на армию сейчас выше, чем во времена холодной войны. По ее словам, это делается не для защиты страны, а для ведения войн за рубежом.

«Мы подвергаем ее (Германию. — Ред.) опасности, когда участвуем в противоречащих нормам международного права войнах за нефть и газ», — подчеркнула Вагенкнехт.

Также лидер левых указала, что США потратили $5 млрд, чтобы свергнуть власть на Украине.

«При этом страна до сих пор намеревается вступить в НАТО. Все знали, что Россия не будет дожидаться, когда военная база в Крыму окажется на территории НАТО», — добавила Вагенкнехт.

Немецкий бизнес и многие политики неоднократно критиковали власти за слишком жесткую позицию в отношении РФ, отмечая, что Германия сама страдает от таких действий. Так, только приблизительный ущерб от санкций против РФ оценивается в $1,5 млрд.