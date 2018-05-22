В Кремле прокомментировали 12 условий США для Ирана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о 12 условиях, которые Вашингтон собирается выдвинуть Ирану для заключения нового соглашения по ядерной сделке.

По словам представителя Кремля, Россия и европейские страны подтвердили свою приверженность комплексному плану действий, а США оказались единственным государством, которое вышло из соглашения со всеми негативными последствиями.

«Вопрос заключается в том, как оценивает эти 12 пунктов Тегеран. Вы знаете, что и Иран, и Россия, и европейские страны подтвердили свою приверженность комплексному плану действий по Ирану. Неоднократно выражали надежду, что Тегеран останется в рамках этой договоренности. По сути, США — единственная страна, которая вышла из нее со всеми негативными последствиями», — отметил Дмитрий Песков.

Накануне, 21 мая, госсекретарь США Майк Помпео пригрозил Ирану и его партнерам жесткими санкциями и выдвинул Тегерану 12 условий для заключения новой атомной сделки.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном. Кроме того, он принял решение возобновить действие санкций против страны, а также ввести новые ограничения.