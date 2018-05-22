Прямой эфир

В Кремле прокомментировали 12 условий США для Ирана

0
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о 12 условиях, которые Вашингтон собирается выдвинуть Ирану для заключения нового соглашения по ядерной сделке.

На выход
К чему приведет отказ США от ядерной сделки с Ираном

По словам представителя Кремля, Россия и европейские страны подтвердили свою приверженность комплексному плану действий, а США оказались единственным государством, которое вышло из соглашения со всеми негативными последствиями.

«Вопрос заключается в том, как оценивает эти 12 пунктов Тегеран. Вы знаете, что и Иран, и Россия, и европейские страны подтвердили свою приверженность комплексному плану действий по Ирану. Неоднократно выражали надежду, что Тегеран останется в рамках этой договоренности. По сути, США — единственная страна, которая вышла из нее со всеми негативными последствиями», — отметил Дмитрий Песков.

Накануне, 21 мая, госсекретарь США Майк Помпео пригрозил Ирану и его партнерам жесткими санкциями и выдвинул Тегерану 12 условий для заключения новой атомной сделки.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном. Кроме того, он принял решение возобновить действие санкций против страны, а также ввести новые ограничения. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Нетаньяху поддержал американскую политику давления на Иран
Иран пригрозил повысить обогащение урана до 20% в случае расторжения СВПД

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017