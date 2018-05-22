США внесли пять физлиц в список санкций по Ирану

Минфин США 22 мая внес пять граждан Ирана в санкционный список, говорится в сообщении ведомства.

Новые фигуранты попали в список за связи с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и его подразделениями, а также за предоставление хуситам в Йемене технической экспертизы, связанной с баллистическими ракетами.

Вашингтон обвиняет военизированные формирования КСИР в «дестабилизирующей деятельности» в регионе.

10 мая власти США ввели санкции в отношении шестерых представителей КСИР, а также против трех иранских компаний. Эти ограничительные меры не связаны с санкциями, о скором возобновлении которых заявил президент США Дональд Трамп после выхода Вашингтона из ядерной сделки с Тегераном 8 мая.

В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия, Франция, Великобритания, а также другие страны Евросоюза продолжают поддерживать иранское ядерное соглашение.

Согласно соглашению, заключенному в 2015 году Тегераном и «шестеркой» международных посредников (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия), Иран был обязан ограничить свою ядерную деятельность в обмен на прекращение финансовых и экономических санкций.