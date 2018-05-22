Прямой эфир

США внесли пять физлиц в список санкций по Ирану

0
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минфин США 22 мая внес пять граждан Ирана в санкционный список, говорится в сообщении ведомства.

Европейская защита
ЕС задумался о мерах противодействия санкционному удару США по Ирану и компаниям Старого света

Новые фигуранты попали в список за связи с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и его подразделениями, а также за предоставление хуситам в Йемене технической экспертизы, связанной с баллистическими ракетами.

Вашингтон обвиняет военизированные формирования КСИР в «дестабилизирующей деятельности» в регионе.

10 мая власти США ввели санкции в отношении шестерых представителей КСИР, а также против трех иранских компаний. Эти ограничительные меры не связаны с санкциями, о скором возобновлении которых заявил президент США Дональд Трамп после выхода Вашингтона из ядерной сделки с Тегераном 8 мая. 

В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия, Франция, Великобритания, а также другие страны Евросоюза продолжают поддерживать иранское ядерное соглашение.

Согласно соглашению, заключенному в 2015 году Тегераном и «шестеркой» международных посредников (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия), Иран был обязан ограничить свою ядерную деятельность в обмен на прекращение финансовых и экономических санкций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Госсекретарь США озвучит стратегию в отношении Ирана 21 мая
США включили в санкционный список главу ЦБ Ирана

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017