Путин рассказал о ценности отношений с Францией

Россия ценит взаимовыгодные отношения с Францией и старается их развивать. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с его французским коллегой Эммануэлем Макроном.

«Франция — наш традиционный партнер, взаимовыгодными отношениями с которым мы дорожим. Стараемся их активно развивать, поддерживаем с господином президентом интенсивный политический диалог, достаточно часто обмениваемся мнениями и соображениями по телефону», — приводит «РИА Новости» заявление президента.

Встреча состоялась в стрельнинском Константиновском дворце в рамках первого официального визита политика в Россию в качестве президента Франции.

В свою очередь, глава республики поблагодарил российского лидера за встречу назвал беседу прямой и честной. «Мы только что провели беседу тет-а-тет, затем беседу в расширенном составе, которая была, как это всегда происходит между нами, крайне прямой и честной», — подчеркнул Макрон

Стороны обсудили вопросы выхода США из ядерной сделки с Ираном, урегулирование в Сирии, ситуацию на Украине и борьбу с преступностью.