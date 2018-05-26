Трамп заявил о технической возможности подготовки саммита США–КНДР

Президент США Дональд Трамп заверил в субботу, 26 мая, что для подготовки саммита США–КНДР в Сингапуре 12 июня остается достаточно времени.

Он опроверг заявление газеты New York Times, написавшей, что завершить приготовление к встрече невозможно.

«И снова неверно. Опрашивайте реальных людей вместо своих несуществующих источников», — заявил Трамп в Twitter.

Ранее в субботу, 26 мая, стало известно, что команда Белого дома отправится в Сингапур для подготовки саммита.

24 мая президент США Дональд Трамп направил КНДР послание, в котором сообщил об отказе от встречи с Ким Чен Ыном. Однако позже снова не исключил возможности переговоров в запланированное время.