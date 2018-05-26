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Трамп позитивно оценил заявление КНДР по саммиту с США

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Президент США Дональд Трамп позитивно оценил заявление Северной Кореи о готовности провести саммит между двумя странами, ранее отмененный Вашингтоном, в любое время и в любом формате.

В своем аккаунте в Twitter американский лидер заявил, что получить такое «теплое и плодотворное» заявление от КНДР было хорошей новостью, и выразил надежду, что это приведет к прочному и долгосрочному миру и процветанию.

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24 мая Трамп направил КНДР послание, в котором сообщил об отказе от встречи с Ким Чен Ыном. Он аргументировал решение «огромной злостью и открытой враждебностью», которую Пхеньян якобы продемонстрировал в одном из своих последних заявлений.

В КНДР с сожалением восприняли шаг и отметили, что власти страны по-прежнему готовы к переговорам с США. Кроме того, 24 мая по распоряжению руководства в КНДР был демонтирован единственный ядерный полигон.

25 мая Трамп вновь не исключил проведение саммита 12 июня. Он отметил, что в настоящий момент стороны ведут переговоры.

Также 25 мая премьер-министр Японии Синдзо Абэ на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что Токио выражает сожаление из-за отмены саммита США и КНДР, который планировался на 12 июня в Сингапуре.

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