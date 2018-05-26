Трамп позитивно оценил заявление КНДР по саммиту с США

Президент США Дональд Трамп позитивно оценил заявление Северной Кореи о готовности провести саммит между двумя странами, ранее отмененный Вашингтоном, в любое время и в любом формате.

В своем аккаунте в Twitter американский лидер заявил, что получить такое «теплое и плодотворное» заявление от КНДР было хорошей новостью, и выразил надежду, что это приведет к прочному и долгосрочному миру и процветанию.

Very good news to receive the warm and productive statement from North Korea. We will soon see where it will lead, hopefully to long and enduring prosperity and peace. Only time (and talent) will tell! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 25, 2018

24 мая Трамп направил КНДР послание, в котором сообщил об отказе от встречи с Ким Чен Ыном. Он аргументировал решение «огромной злостью и открытой враждебностью», которую Пхеньян якобы продемонстрировал в одном из своих последних заявлений.

В КНДР с сожалением восприняли шаг и отметили, что власти страны по-прежнему готовы к переговорам с США. Кроме того, 24 мая по распоряжению руководства в КНДР был демонтирован единственный ядерный полигон.

25 мая Трамп вновь не исключил проведение саммита 12 июня. Он отметил, что в настоящий момент стороны ведут переговоры.

Также 25 мая премьер-министр Японии Синдзо Абэ на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что Токио выражает сожаление из-за отмены саммита США и КНДР, который планировался на 12 июня в Сингапуре.