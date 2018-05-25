Трамп вновь объявил о возможной встрече с Ким Чен Ыном 12 июня

Президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении диалога с КНДР и не исключил возможности провести встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном 12 июня. Об этом он заявил в эфире телеканала CNN.

«Посмотрим, что будет дальше. Сейчас мы ведем с ними переговоры… Это (встреча с лидером КНДР. — iz.ru) может состояться даже 12 июня», — пояснил американский политик.

Накануне 24 мая Трамп направил Пхеньяну письмо, в котором сообщил об отказе от встречи с Ким Чен Ыном, которая планировалась на 12 июня в Сингапуре. В послании он аргументировал это «огромной злостью и открытой враждебностью», которую Пхеньян якобы продемонстрировал в одном из своих последних заявлений.

В КНДР с сожалением восприняли этот шаг и отметили, что власти страны по-прежнему готовы к переговорам с США. Кроме того, 24 мая по распоряжению руководства в КНДР был демонтирован единственный ядерный полигон.