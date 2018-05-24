Опубликованы кадры взрыва ядерного полигона Пхунгери в Северной Корее

Три расположенные на ядерном полигоне Пхунгери в Северной Корее испытательные шахты были уничтожены по решению властей страны. Видео демонтажа объектов при помощи взрыва опубликовано на YouTube.

На кадрах запечатлен приезд на полигон международных экспертов, а также сам момент взрыва.

После демонтажа специалисты не выявили утечек радиоактивных веществ, подчеркнули в северокорейском минобороны.

Уничтожение Пхунгери должно показать открытость КНДР в вопросе завершения ядерных испытаний, передает «РИА Новости».

Заместитель руководителя Института ядерного оружия Северной Кореи Кан Кен Хо подчеркнул, что в настоящее время у государства больше нет полигонов и шахт для проведения подземных ядерных испытаний, сообщает телеканал «360».

Ранее в четверг, 24 мая, президент США Дональд Трамп в официальном письме отказался от намеченной на 12 июня встречи в Сингапуре с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Письмо передано северокорейской стороне.

Власти Северной Кореи в конце апреля заявили об отказе от ядерного оружия, если в их адрес не будет провокаций и угроз. Глава государства Ким Чен Ын также решил прекратить ракетные испытания и тесты на полигоне Пхунгери. Он был полностью демонтирован во вторник.