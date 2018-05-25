Премьер Японии сожалеет об отмене встречи Трампа и Ким Чен Ына‍

Токио выражает сожаление из-за отмены саммита США и КНДР, который планировался на 12 июня в Сингапуре. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу, 25 мая.

«Конечно, нам очень жаль... Ядерное оружие, оружие массового уничтожения — все эти виды оружия необходимо эффективным способом уничтожить. Это самые главные цели переговоров между этими странами [США и КНДР]. И именно путем проведения такого саммита нам необходимо продвинуться вперед», — цитирует его «РИА Новости».

Абэ также выразил надежду на возобновление переговоров в дальнейшем.

Накануне, 24 мая,президент США Дональд Трамп направил КНДР послание, в котором сообщил об отказе от встречи с Ким Чен Ыном. Он аргументировал решение «огромной злостью и открытой враждебностью», которую Пхеньян якобы продемонстрировал в одном из своих последних заявлений.

В КНДР с сожалением восприняли шаг и отметили, что власти страны по-прежнему готовы к переговорам с США. Кроме того, 24 мая по распоряжению руководства в КНДР был демонтирован единственный ядерный полигон.

В пятницу, 25 мая, Трамп вновь не исключил проведение саммита 12 июня. Он отметил, что в настоящий момент стороны ведут переговоры.



