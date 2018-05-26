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Команда Белого дома отправится в Сингапур для подготовки саммита с КНДР

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Фото: Depositphotos
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Команда Белого дома отправится в Сингапур для подготовки встречи американского лидера Дональда Трампа с главой КНДР Ким Чен Ыном. Об этом заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

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«Передовая группа Белого дома отправится в Сингапур, как запланировано, чтобы провести подготовку, если саммит состоится», — цитирует ее «РИА Новости»

24 мая президент США Дональд Трамп направил КНДР послание, в котором сообщил об отказе от встречи с Ким Чен Ыном. Он аргументировал решение «огромной злостью и открытой враждебностью», которую Пхеньян якобы продемонстрировал в одном из своих последних заявлений.

В КНДР с сожалением восприняли шаг и отметили, что власти страны по-прежнему готовы к переговорам с США. Кроме того, 24 мая по распоряжению руководства в КНДР был демонтирован единственный ядерный полигон.

В пятницу, 25 мая, Трамп вновь не исключил проведение саммита 12 июня. Он отметил, что в настоящий момент стороны ведут переговоры.

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