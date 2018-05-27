Трамп подтвердил дату возможной встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что по-прежнему рассчитывает на встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.

«Мы рассчитываем на 12 июня в Сингапуре, это не изменилось», — сказал Трамп журналистам. Он отметил, что надо организацией саммита, который уже был на грани срыва, работает много людей.

24 мая президент США отказался от встречи с Ким Чен Ыном. По словам Трампа, северокорейские власти проявляли «огромную злость и открытую враждебность» на фоне организации двустороннего саммита.

При этом 26 мая стало известно, что американская сторона возобновила переговоры с КНДР о возвращении к проведению саммита. Лидер Северной Кореи также подтвердил намерение встретиться с главой США.