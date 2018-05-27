Власти КНДР не уверены в гарантиях США по безопасности

Власти Северной Кореи не уверены в том, что могут полностью доверять обещаниям Соединенных Штатов о предоставлении Пхеньяну гарантий безопасности после полной денуклеаризации. Об этом заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

На пресс-конференции по итогам саммита с Ким Чен Ыном южнокорейский лидер заявил, что у КНДР есть сомнения относительно того, сможет ли США предоставить стране гарантии безопасности в случае денуклеаризации и завершит ли враждебные отношения, пишет «РИА Новости».

При этом ранее северокорейский лидер подтвердил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова и заявил о свое твердом намерении встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

26 мая президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Встреча продлилась два часа — с 15:00 по 17:00 по местному времени (9:00 – 11:00 мск). Оба лидера честно обменялись мнениями по вопросу об имплементации Пханмунджомской декларации и обсудили саммит США-КНДР.

24 мая президент США Дональд Трамп отказался от встречи с Ким Чен Ыном, которая должна была состояться 12 июня. В качестве одной из причин своего решения президент США назвал «огромную злость и открытую враждебность», которую Пхеньян якобы продемонстрировал в одном из своих последних заявлений.