Ким Чен Ын на саммите заявил о приверженности денуклеаризации региона

Северокорейский лидер Ким Чен Ын подтвердил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова в ходе саммита с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином 26 мая.

На пресс-конференции по итогам встречи двух лидеров Мун Чжэ Ин также отметил, что глава КНДР готов завершить конфликты с помощью саммита с США в надежде на процветание и мир, сообщает «РИА Новости».

26 мая президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Встреча продлилась два часа — с 15:00 по 17:00 по местному времени (9:00 – 11:00 мск). Оба лидера честно обменялись мнениями по вопросу об имплементации Пханмунджомской декларации и обсудили саммит США-КНДР.

В ходе саммита Км Чен также заявил о свое твердом намерении встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

24 мая президент США Дональд Трамп отказался от встречи с Ким Чен Ыном, которая должна была состояться 12 июня. В качестве одной из причин своего решения президент США назвал «огромную злость и открытую враждебность», которую Пхеньян якобы продемонстрировал в одном из своих последних заявлений.

При этом 26 мая стало известно, что Соединенные Штаты «проводят продуктивные переговоры» с КНДР о возвращении к проведению саммита. Он может состояться в Сингапуре в тот же день, 12 июня.