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Президент Южной Кореи встретился с лидером КНДР

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Фото: TAСС/Zuma/Inter-Korean Press Corps-POOL
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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в субботу, 26 мая, встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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Встреча продлилась два часа — с 15:00 по 17:00 по местному времени (9:00 – 11:00 мск), сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на заявление канцелярии главы южнокорейского государства.

«Оба лидера честно обменялись мнениями по вопросу об имплементации Пханмунджомской декларации, подписанной по итогам их первых переговоров 27 апреля», — передает «Интерфакс».

Также лидеры обсудили вопрос об успешном проведении саммита КНДР — США и договорились, что Мун Чжэ Ин объявит о результатах переговоров в воскресенье, 27 мая.

24 мая президент США Дональд Трамп отказался от встречи с Ким Чен Ыном, которая должна была состояться 12 июня. В качестве одной из причин своего решения президент США назвал «огромную злость и открытую враждебность», которую Пхеньян якобы продемонстрировал в одном из своих последних заявлений. 

При этом 26 мая стало известно, что Соединенные Штаты «проводят продуктивные переговоры» с КНДР о возвращении к проведению саммита. Он может состояться в Сингапуре в тот же день, 12 июня.

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