СМИ узнали о приглашении Путина в столицу КНДР

Северокорейские власти пригласили президента России Владимира Путина посетить Пхеньян. Официальное письмо было передано во время визита в КНДР главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Об этом в среду, 6 июня, сообщил бывший депутат японского парламента Судзуки Мунэо. В настоящее время он находится в Москве, уточняет «РИА Новости».

По данным агентства Kyodo, российская сторона также передала лидеру КНДР приглашение посетить с рабочим визитом Москву.

4 июня СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Путин может провести первую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном до Восточного экономического форума (ВЭФ) в сентябре. При этом помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что встреча не запланирована в рамках визита российского лидера на саммит ШОС в китайском Циндао.