Дипломаты допустили проведение встречи Путина и Ким Чен Ына до ВЭФ

Президент России Владимир Путин может провести первую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном до Восточного экономического форума (ВЭФ) в сентябре. Об этом ТАСС сообщили информированные дипломатические источники.

По словам одного из собеседников агентства, сейчас урегулирование кризиса вокруг КНДР идет стремительно и нет необходимости привязывать возможную встречу Путина и Ким Чен Ына к форуму.

«Не исключено, что встреча может состояться и раньше. Тем более что столь публичная площадка может быть не самой подходящей для северокорейского лидера», — отметил источник.

Другой собеседник ТАСС отметил, что при выборе места проведения встречи «существуют различные варианты», однако он счел преждевременным рассуждать о том, какой из них будет выбран в итоге.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина и Ким Чен Ына не запланирована в рамках визита российского лидера на саммит ШОС в китайском Циндао.