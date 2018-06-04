Песков опроверг подготовку встречи Путина и лидера КНДР на саммите ШОС

Подготовка к встрече президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына на полях саммита ШОС не ведется. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге в понедельник, 4 мая.

В ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Пхеньян Путин передал Ким Чен Ыну приглашение посетить Россию, подчеркнул Песков.

«В качестве одного из поводов фигурировал Дальневосточный экономический форум», — приводит его слова ТАСС. Однако утвердительный ответ пока не получен.

Ожидается, Путин посетит Китай 8–10 июня и примет участие в работе саммита ШОС в Циндао.

1 июня Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщало, что Россия и Северная Корея договорились о проведении саммита, приуроченного к 70-летию установления дипотношений.

31 мая Пхеньян с официальным визитом посетил Лавров. Министр иностранных дел России обсудил с руководством КНДР вопросы двусторонних отношений, а также региональные и международные проблемы.