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Песков опроверг подготовку встречи Путина и лидера КНДР на саммите ШОС

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Подготовка к встрече президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына на полях саммита ШОС не ведется. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге в понедельник, 4 мая.

В ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Пхеньян Путин передал Ким Чен Ыну приглашение посетить Россию, подчеркнул Песков.

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«В качестве одного из поводов фигурировал Дальневосточный экономический форум», — приводит его слова ТАСС. Однако утвердительный ответ пока не получен.

Ожидается, Путин посетит Китай 8–10 июня и примет участие в работе саммита ШОС в Циндао.

1 июня Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщало, что Россия и Северная Корея договорились о проведении саммита, приуроченного к 70-летию установления дипотношений.

31 мая Пхеньян с официальным визитом посетил Лавров. Министр иностранных дел России обсудил с руководством КНДР вопросы двусторонних отношений, а также региональные и международные проблемы.

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