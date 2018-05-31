Лавров прибыл с официальным визитом в Пхеньян

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прилетел в Пхеньян с официальным визитом. Об этом в четверг, 31 мая, сообщает сопровождающий министра корреспондент ТАСС.

В ходе визита глава российского внешнеполитического ведомства проведет переговоры с северокорейским коллегой Ли Ён Хо.

Главы МИДов обсудят актуальные вопросы двусторонней повестки дня, обменяются мнениями по ситуации вокруг Корейского полуострова и другим ключевым международным и региональным проблемам.

30 мая, комментируя предстоящую поездку в КНДР, Лавров подчеркнул, что Москва поддерживает происходящие перемены в отношениях между Сеулом и Пхеньяном, а также между КНДР и США. Главное, по его словам, чтобы анонсированные и подтвержденные переговоры Ким Чен Ына и Дональда Трампа не вылились в ультиматумы.