Лавров рассказал о целях визита в КНДР

Глава МИД России Сергей Лавров рассчитывает, что его визит в Пхеньян поможет понять позицию КНДР по урегулированию на Корейском полуострове. Об этом Лавров заявил 30 мая на «Примаковских чтениях».

«Цель данного визита, как и любого другого визита, заключается в том, чтобы рассмотреть двусторонние отношения с нашими партнерами и обсудить ситуацию в соответствующем регионе мира», — приводит слова Лаврова ТАСС.

Москва поддерживает происходящие перемены в отношениях между Сеулом и Пхеньяном, а также между КНДР и США, подчеркнул министр.

По словам Лаврова, Россия очень рассчитывает, что анонсированные и подтвержденные переговоры «не выльются в ультиматумы».

Также глава МИДа напомнил, что Россия — участник шестисторонних переговоров по ядерной программе КНДР и этот механизм никто не отменял.

«На финальном этапе этого процесса [денуклиаризации Корейского полуострова], как и предлагается в российско-китайской дорожной карте, неизбежным будет проведение многосторонних переговоров с участием всех шести государств, которые в этом процессе давно присутствуют», — заключил Лавров.

Ранее стало известно, что Лавров посетит Пхеньян с официальным визитом 31 мая. На встрече со своим северокорейским коллегой он обсудит ситуацию вокруг полуострова.