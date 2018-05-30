Прямой эфир
Сюжет:

Лавров рассказал о целях визита в КНДР

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава МИД России Сергей Лавров рассчитывает, что его визит в Пхеньян поможет понять позицию КНДР по урегулированию на Корейском полуострове. Об этом Лавров заявил 30 мая на «Примаковских чтениях».

«Цель данного визита, как и любого другого визита, заключается в том, чтобы рассмотреть двусторонние отношения с нашими партнерами и обсудить ситуацию в соответствующем регионе мира», — приводит слова Лаврова ТАСС.

КНДР усиливает переговорную позицию угрозами
Официальный Пхеньян отказался от встречи с южанами и заявил о возможной отмене саммита с США

Москва поддерживает происходящие перемены в отношениях между Сеулом и Пхеньяном, а также между КНДР и США, подчеркнул министр.

По словам Лаврова, Россия очень рассчитывает, что анонсированные и подтвержденные переговоры «не выльются в ультиматумы».

Также глава МИДа напомнил, что Россия — участник шестисторонних переговоров по ядерной программе КНДР и этот механизм никто не отменял.

«На финальном этапе этого процесса [денуклиаризации Корейского полуострова], как и предлагается в российско-китайской дорожной карте, неизбежным будет проведение многосторонних переговоров с участием всех шести государств, которые в этом процессе давно присутствуют», — заключил Лавров.

Ранее стало известно, что Лавров посетит Пхеньян с официальным визитом 31 мая. На встрече со своим северокорейским коллегой он обсудит ситуацию вокруг полуострова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лавров указал на провал попыток урегулировать кризис КНДР через ультиматумы
США отказались от расширения санкций против КНДР

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017