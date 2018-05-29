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США отказались от расширения санкций против КНДР

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Фото: Global Look Press/DPA/Ron Sachs
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Американская администрация отказалась от расширения санкций против Северной Кореи ввиду продолжения переговоров о подготовке встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal.

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Как пояснил один из собеседников издания, руководство Соединенных Штатов планировало объявить о введении новых ограничительных мер во вторник, 29 мая, однако за день до этого власти решили отложить эти меры на неопределенный срок. По его словам, стороны достигли определенного прогресса на пути восстановления дипломатических отношений между Вашингтоном и Пхеньяном.

Минфин США планировал включить в санкционный список около 30 лиц, куда, в том числе, входили организации из России и КНДР, пишет «Интерфакс».

Одновременно центральная газета Северной Кореи «Нодон синмун» опубликовала призыв властей республики отменить запланированные на лето военные учения США и Южной Кореи Ulchi – Freedom Guardian, поскольку они противоречат духу подготовки первого в истории американо-северокорейского саммита.

По данным американских СМИ, из-за санкций доходы Северной Кореи от внешней торговли сократились в два раза. 28 мая лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что он «твердо намерен» принять участие в саммите США и Северной Кореи и встретиться с Трампом.

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